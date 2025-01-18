استدرجته لعشيقها.. كيف أعدت ولاء فخًا قاتلًا لزوجها؟

كتب- عاطف مراد:

حتى بعد زواجها من "حمادة"، لم تنقطع علاقة "ولاء" بعشيقها "محمد". كانت حياتها الزوجية الجديدة مجرد واجهة تخفي وراءها حبًا قديمًا لم تفارقه. على الرغم من مرور الأيام، ظل قلبها متعلّقًا بـ "محمد"، وعندما شعرا أن الزوج أصبح عقبة في طريقهما، قررا إنهاء حياته. استدرجت الزوجة زوجها إلى مكان ناءٍ، بينما انقض العشيق عليه بعصا خشبية ليفارق الحياة على الفور.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل جريمة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في مدينة العاشر من رمضان في 2018.

كانت "ولاء" فتاة لم تكمل عامها التاسع عشر، تتمتع بقدر عالٍ من الجمال، وكانت دائمًا تستعين بجارها "محمد" لتوصيلها بالتوك توك إلى أي مكان. مع مرور الوقت، توطدت العلاقة بينهما، وفي الوقت الذي تقدم فيه العديد من الشبان لخطبة "ولاء"، كان "محمد" يماطل في التقدم إليها.

أراد "حمادة" أن يُكمل نصف دينه، فدله أحد أقاربه على "ولاء"، فتقدم لخطبتها، دون أن يدري أنها على علاقة بشاب آخر. وبعد ضغط من أسرتها، وافقت على الارتباط به، وبعد فترة خطوبة تزوجا وانتقلا للعيش في مدينة العاشر من رمضان بالقرب من عمل الزوج.

بعد 12 يومًا فقط من الزواج، قررت "ولاء" التخلص من "حمادة" لكي تعود إلى "محمد". ولكن لم يكن بإمكانها فعل ذلك وحدها، فاستعانت بالعشيق الذي كان مستعدًا للانتقام من الزوج المخدوع.

في إحدى ليالي شهر نوفمبر 2018، استدرجت "ولاء" زوجها إلى مكان ناءٍ بالقرب من مركز شباب المجاورة 60 في مدينة العاشر من رمضان. كانت تتظاهر بأنها تأخذه إلى مكان هادئ للحديث عن مستقبلهما معًا، لكن في الواقع كان هذا المكان هو النهاية لحياة "حمادة".

عند وصولهما، انقض العشيق على الزوج وضربه على رأسه بعنف باستخدام قطعة خشبية، ليسقط "حمادة" أرضًا ويموت على الفور. بعد التأكد من وفاة الزوج، لجأت الزوجة إلى حيلة لإبعاد الشبهات عنها. توجهت إلى قسم الشرطة مستغيثة بضباط المباحث، وأبلغتهم أن مجهولين هاجموها وزوجها أثناء مرورهم بجوار مركز الشباب، وضربوا زوجها بعصا خشبية على رأسه مما أسفر عن وفاته، قبل أن يسرقوا مصوغاتها ويلوذوا بالفرار.

توصلت التحريات الجنائية إلى أن الزوجة نفسها تقف وراء الجريمة، إذ اتفقت مع عشيقها "محمد" (25 عامًا، من المنيا) لتنفيذ المخطط. كما استعان عشيقها بصديقه "كريم" (19 عامًا، من المنيا) للمشاركة في قتل الزوج.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة. وقد عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، الزوجة بالسجن المؤبد، والعشيق بالإعدام، والمؤبد للثالث.