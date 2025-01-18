إعلان

قضية فيديوهات المطبخ.. دفاع "كروان مشاكل" يطالب ببراءة موكله وإلغاء حكم الحبس

12:03 م السبت 18 يناير 2025

كروان مشاكل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

شهدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم، جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من "كروان مشاكل" على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية فيديوهات المطبخ" مع إنجي حمادة.

وخلال الجلسة، دفع محامي المتهم بعدم كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى، وطلب من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله مما نُسب إليه.

وأكد الدفاع أن الفيديوهات محل الدعوى لا تشكل انتهاكًا لقيم المجتمع، مشيرًا إلى أن موكله لم يكن يهدف من خلالها إلى الإساءة أو خدش الحياء العام، مطالبًا بمراعاة ملابسات الواقعة وإسقاط العقوبة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم سنة، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كروان مشاكل جنح مستأنف الاقتصادية فيديوهات المطبخ إنجي حمادة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استدرجته لعشيقها.. كيف أعدت ولاء فخًا قاتلًا لزوجها؟

إعلان

إعلان