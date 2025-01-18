قضية فيديوهات المطبخ.. دفاع "كروان مشاكل" يطالب ببراءة موكله وإلغاء حكم الحبس

كتب- أحمد عادل:

شهدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم، جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من "كروان مشاكل" على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية فيديوهات المطبخ" مع إنجي حمادة.

وخلال الجلسة، دفع محامي المتهم بعدم كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى، وطلب من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله مما نُسب إليه.

وأكد الدفاع أن الفيديوهات محل الدعوى لا تشكل انتهاكًا لقيم المجتمع، مشيرًا إلى أن موكله لم يكن يهدف من خلالها إلى الإساءة أو خدش الحياء العام، مطالبًا بمراعاة ملابسات الواقعة وإسقاط العقوبة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم سنة، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.