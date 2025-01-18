200 جهاز.. ضبط شخصين يبيعان أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات الفضائية في الغردقة

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخصين بحوزتهما 200 جهاز فك ونسخ شفرات القنوات الفضائية المشفرة بمحافظة البحر الأحمر.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر، قيام مالكي عدد من المحلات بتداول كروت مقرصنة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين (مالكي محلين ومخزن بدائرة قسم شرطة الغردقة أول)، لقيامهما باستخدام أجهزة وتقنيات حديثة لنسخ شفرات كروت القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بيعها للعملاء.

تم العثور بحوزتهما على 200 جهاز فك ونسخ شفرات القنوات الفضائية المشفرة، جهاز لاب توب، وهاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى بطاقة ائتمانية تُستخدم في محاولة إخفاء المتحصلات غير المشروعة، ومبالغ مالية من متحصلات النشاط الإجرامي.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق الربح المادي.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.