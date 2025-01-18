في حملات على الأسواق.. ضبط 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، تنفيذ الحملات التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات التي شُنت خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 11 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المهرب.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار تزيد عن السعر المقرر، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.