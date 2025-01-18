ملاحقة أباطرة الدولارات.. ضبط قضايا عملة بقيمة 15 مليون جنيه في 24 ساعة

كتب ـ علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حملة مُكبرة لملاحقة تجار النقد الأجنبي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدَّر بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الأنشطة من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.