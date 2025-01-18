ضبط عامل بحوزته 114 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل بحوزته 114 ألف قطعة ألعاب نارية في محافظة الإسكندرية.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام شخص عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان في الإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 114.574 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. وبمواجهته، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.