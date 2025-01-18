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وصول "كروان مشاكل" للمحكمة لحضور معارضة استئنافه على حكم حبسه سنة

11:22 ص السبت 18 يناير 2025

كروان مشاكل

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كتب- أحمد عادل:
وصل منذ قليل البلوجر "كروان مشاكل" إلى محكمة جنح مستأنف الاقتصادية لحضور جلسة معارضة استئنافه على الحكم الصادر بحبسه سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية فيديوهات المطبخ".

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم سنة، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هدى العسال، دفاع البلوجر أحمد علي، وشهرته "كروان مشاكل"، إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة "إنجي حمادة".

كروان مشاكل محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضية فيديوهات المطبخ
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