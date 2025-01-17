ضربوه بـ مطواة.. النيابة تحقق في الشروع بقتل جزار بأبوالنمرس

كتب- صابر المحلاوي:

تُباشر النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها في واقعة الشروع في قتل جزار بمنطقة أبوالنمرس، بعدما اعتدى عليه شخصان بسلاح أبيض "مطواة" خلال مشاجرة نشبت بينهم.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الجزار أصيب بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت أجهزة مديرية أمن الجيزة بلاغًا من المواطنين حول الواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

كشفت التحريات أن شخصين وراء الاعتداء، بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، حيث استُخدم السلاح الأبيض خلال المشاجرة.

وبعد إصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي أمرت بمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.