"زيجة مرفوضة".. الأمن يكشف لغز العثور على جثة مطعونة في السلام

كتب ـ محمد الصاوي:

شهدت منطقة السلام جريمة بشعة بعد قيام شاب بقتل أحد الأشخاص لرفضه زواجه من ابنة خاله لسوء سلوكه.

البداية عندما تلقى العميد كريم المسلمي، مأمور قسم شرطة السلام أول، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بها طعنات في أحد الشوارع بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم حسين خيري، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد علي كساب، وتبين أن الجثة لشاب يدعى " محمود.ا" يرتدي كافة ملابسه، وبها طعنات بالصدر.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء وائل غانم، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، لكشف ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة " م.ع" عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد عمر أبو سحلي، معاون المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليه زواجه من ابنة خاله لسوء سلوكه.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.