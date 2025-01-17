تخصص إطارات.. حبس عصابة سرقة السيارات في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك" بمحافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تمكنت من ضبط المتهمين بعد ورود معلومات حول نشاطهم الإجرامي، وكشفت التحريات أنهم ارتكبوا 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب في دوائر أقسام شرطة "أول وثان الشيخ زايد" و"الأهرام".

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب تلك الجرائم وأرشدوا عن المسروقات، بالإضافة إلى السيارة والأدوات المستخدمة في عمليات السرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة التي أمرت بقرارها المتقدم بحبسهم.