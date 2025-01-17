شروع في قتل وسرقة بالإكراه وسقوط حر في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شرع مجهولون في قتل سوداني بمنطقة مساكن عثمان نطاق مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الجمعة.

مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر ادعاء اعتداء.

التحريات الأولية بينت إصابة "ميسرة.م." 23 عامًا، بجرح في الرأس إثر تعرضه لحادث اعتداء من آخين بمنطقة مساكن عثمان وجارٍ سماع أقواله.

وفي توقيت متزامن، أصيب شاب سوداني يدعى "أمجد.ع." 17 عامًا، بكسر بالساق اليمنى إثر سقوطه من الطابق الثاني بالحي الـ12 ونقله إلى المستشفى المركزي للعلاج.

إثارة قطاع أكتوبر بلغت ذروتها بتعرض موظف بنك لحادث سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح على يد 4 أشخاص أحدهم مهندس تعرف عليه حديثًا، وتمكن الضباط من ضبط الجناة وإعادة المسروقات "مبلغ مالي وهاتف محمول".