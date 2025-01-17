بعد "توربيني فيصل".. فضيحة جديدة داخل مدرسة بالعمرانية

كتب - محمد شعبان:

لم يتجاوز أهالي الجيزة حادثة عامل كانتين -صاحب سجل إجرامي- هتك عرض أطفال في عمر الزهور داخل مدرسة خاصة بفيصل حتى تلقوا ضربة جديدة بطلها مدرس بالعمرانية.

مربي الأجيال الذي لم يتجاوز الـ35 من عمره سقط في براثن الشيطان، تجرد من مشاعر الإنسانية لا الرجولة فقط، وهتك عرض تلميذة لم تكمل عقدها الأول.

الصغيرة حكت لوالديها تفاصيل ما اعتاد المدرس ارتكابه معها داخل الفصل "بيقعدني على رجله ويعملي حاجات غريبة" لينطلق الأبوين إلى القسم لتحرير بلاغ ضد المدرس.

بتقنين الإجراءات ألقى ضباط المباحث القبض على المشكو في حقه الذي أنكر ارتكابه للواقعة مرددًا "دي عيلة صغيرة" ليحيله مأمور القسم إلى النيابة العامة للتحقيق.