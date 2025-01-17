إعلان

بعد "توربيني فيصل".. فضيحة جديدة داخل مدرسة بالعمرانية

07:01 م الجمعة 17 يناير 2025

تحرش - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لم يتجاوز أهالي الجيزة حادثة عامل كانتين -صاحب سجل إجرامي- هتك عرض أطفال في عمر الزهور داخل مدرسة خاصة بفيصل حتى تلقوا ضربة جديدة بطلها مدرس بالعمرانية.

مربي الأجيال الذي لم يتجاوز الـ35 من عمره سقط في براثن الشيطان، تجرد من مشاعر الإنسانية لا الرجولة فقط، وهتك عرض تلميذة لم تكمل عقدها الأول.

الصغيرة حكت لوالديها تفاصيل ما اعتاد المدرس ارتكابه معها داخل الفصل "بيقعدني على رجله ويعملي حاجات غريبة" لينطلق الأبوين إلى القسم لتحرير بلاغ ضد المدرس.

بتقنين الإجراءات ألقى ضباط المباحث القبض على المشكو في حقه الذي أنكر ارتكابه للواقعة مرددًا "دي عيلة صغيرة" ليحيله مأمور القسم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تحرش هتك عرض أطفال هتك عرض داخل مدرسة توربيني فيصل تلميذة فيصل الجيزة مباحث الجيزة العمرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شروع في قتل وسرقة بالإكراه وسقوط حر في أكتوبر

إعلان

إعلان

بعد التحذيرات من مخاطر جديدة.. حرائق لوس أنجلوس تحرم الآلاف من منازلهم
الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من صفقة غزة (تفاصيل)
مهمة سرية في المعبد: ما يحدث لآثار سوريا بعد سقوط الأسد