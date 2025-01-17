341 قضية مخدرات و84 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، واصلت أجهزة الوزارة جهودها بجميع مديريات الأمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 341 قضية مخدرات، و231 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 84802 حكم قضائي متنوع.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.