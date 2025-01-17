15 مترا تحت الأرض.. ليلة سقوط عصابة للتنقيب عن الآثار في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص تورطوا في الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في منطقة الجمالية.

في إطار التحقيقات، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في دائرة قسم شرطة الجمالية، حيث عُثر على حفرة بعرض 3 أمتار وعمق 15 مترًا، بالإضافة إلى أدوات الحفر.

كما تم ضبط شخصين آخرين أثناء قيامهما بحفر الآثار داخل ورشة نجارة، حيث تم العثور على حفرتين بقطر متر وعمق 15 مترًا، وأدوات الحفر. اعترف المتهمون بارتكابهم أعمال الحفر غير المشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.