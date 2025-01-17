خلاف على باب الحلاق.. النيابة تحيل شقيقين قتلا جارهما في الطالبية للجنايات

رمضان يونس:

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول، شقيقين يعملان حلاقين إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامهما بقتل جارهما بسبب خلاف على وقوفه أمام محلهما في منطقة الطالبية بالهرم.

وجاء في القضية رقم 20881 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1972 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "علاء. أ" و"سامي. أ" تعمدا قتل المجني عليه "محمد علاء"، مع سبق الإصرار، بسبب خلافات سابقة وتجدد الشجار بينهما.

وفق تحقيقات النيابة، أقدم المتهم الأول على استخدام سلاح أبيض (مطواة)، بينما استعمل الثاني عصا شوم، وهاجما المجني عليه بشكل مباغت. وجه المتهمان طعنات نافذة وضربات مميتة بجسد الضحية، مما أدى إلى وفاته، وفق ما أكده تقرير الطب الشرعي.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه تضمنت جرحًا طعنيًا نافذًا بالصدر، وتوقف عضلة القلب، ورغم محاولات الإنعاش القلبي، لم تستجب الحالة، ما أدى إلى الوفاة.

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، موضحين أن مشادة كلامية تطورت إلى شجار بالأيدي، حيث قام المتهم الأول بتسديد طعنة قاتلة إلى الضحية باستخدام المطواة، ثم هرب المتهمان إلى محافظة الشرقية حيث محل إقامتهما.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.