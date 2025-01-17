سيولة مرورية في القاهرة والجيزة وسط انتشار أمني مكثف



كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى من صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية وانتظامًا بحركة السير، وسط تواجد أمني مكثف في الشوارع والميادين لمتابعة حركة السيارات ومنع وقوع حوادث.

انتظمت حركة السيارات على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما شهدت مناطق كوبري أكتوبر، ميدان روكسي، ميدان رمسيس، ميدان عبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد حالة من الانسياب المروري.

في ميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، سادت حالة من السيولة المرورية، مرورًا بمنطقة غمرة، وأحمد عرابي، وجمال عبد الناصر، وأعلى كوبري أكتوبر.

شهدت شوارع محافظة الجيزة، خاصة في منطقتي الدقي والعجوزة، سيولة مرورية بشارعي السودان وجامعة الدول العربية. كما انتظمت حركة السيارات في نزلة الطريق الدائري باتجاه طريق الكريمات الصحراوي، ومحور صفط اللبن باتجاه الجيزة. وشهدت شوارع الهرم، البحر الأعظم، وفيصل، وترسا والمريوطية، ومدينة السادس من أكتوبر انتظامًا بحركة السير.

كما سادت حالة من الانسياب المروري بمحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري إلى شارع السودان، وكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. وشهدت المناطق المحيطة بميدان النهضة، إشارة بين السرايات، وشارع النيل السياحي حركة سير طبيعية، وكذلك ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ومحيط محطة مترو جامعة القاهرة.

انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادمين من مدينة بنها باتجاه ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، مع سيولة مرورية بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات إلى ميدان عبد المنعم رياض.

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على المحاور والميادين من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق وكاميرات المراقبة. كما تم الدفع بأوناش مرورية لرفع أي أعطال أو معوقات على الطرق.

وتعمل إدارات المرور على مستوى الجمهورية على تعزيز الخدمات المرورية والدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، مع التنسيق المستمر مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإبلاغ الفوري عن حالة الطرق.