الجنايات تعاقب 5 تجار مخدرات بكرداسة بالسجن المؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة؛ برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بمعاقبة 5 تجار بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، في واقعة اتهامهم بتشكيل عصابة والاتجار في المواد المخدرة والسلاح في كرداسة بالجيزة، كما برأت المحكمة 5 متهمين أخرين في الواقعة.

عقدت ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب و إبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صالح ورأفت عبد التواب.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 16571 جنايات كرداسة لسنة 2023، والمقيدة برقم 6469 لسنة 2023 كُلي شمال الجيزة، أن المتهمين في غضون 20 ديسمبر 2023 بدائرة كرداسة بالجيزة، ألفوا و أداروا وتدخلوا في تنظيم عصابة غرضها الإتجار في المواد المخدرة، بأن حازوا و أحرزوا بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والحشيش، وأسلحة نارية "بندقية آلية" و"بندقية وفرد خرطوش"، وعدد 17 طلقة آلية و69 طلقة خرطوش و 15 طلقة مما تستخدم على الأسلحة النارية 9 م دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، وسلاحين أبيضين "مطواة قرن غزال".

وأوضحت النيابة العامة، أن تحريات قطاع مكافحة المخدرات، أفادت أن المتهمين شكلوا عصابة مكونة من 10 أشخاص تخصصت في الاتجار في المخدرات، واتخذوا دائرة القسم ملاذًا لاتجارهم الآثم، إذ تمكن قطاع الأمن العام، من إلقاء القبض على 4 متهمين من العصابة، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، و حقيبة وكيس.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات، عبارة عن لفافة وزنت 31.15 جم، وكيسا وزن 45.3 جم يحتوي على مسحوق الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما 15 قطعة سمراء اللون وزنوا 1379.85جم، لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.