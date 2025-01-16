إعلان

سقوط غامض لطالبة داخل مدرسة ثانوي بالبدرشين

06:53 م الخميس 16 يناير 2025

سقوط من علو - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيبت طالبة إثر سقوطها من علو داخل مدرسة ثانوي صناعي بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مأمور مركز البدرشين بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بإصابة طالبة داخل المدرسة الثانوية الصناعية بنات.

التحريات الأولية بينت سقوط الطالبة "ياسمين.أ." 16 سنة، مقيم قرية سقارة، إثر سقوطها من علو في ظروف غامضة، ونقلت إلى المستشفى للعلاج.

الفحص المبدئي أظهر إصابة الطالبة باشتباه كسر بالحوض والفقرات القطنية وجرح قطعي بالرأس وتحرر المحضر اللازم.

مدرسة ثانوي ثانوي صناعي البدرشين الجيزة سقوط طالبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لحظات الرعب في وسط البلد".. لماذا قتل محمد طليقته في الشارع أمام المارة؟

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
سيناريوهات "اليوم التالي للحرب".. ما مصير حماس بعد اتفاق غزة؟