سقوط غامض لطالبة داخل مدرسة ثانوي بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

أصيبت طالبة إثر سقوطها من علو داخل مدرسة ثانوي صناعي بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مأمور مركز البدرشين بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بإصابة طالبة داخل المدرسة الثانوية الصناعية بنات.

التحريات الأولية بينت سقوط الطالبة "ياسمين.أ." 16 سنة، مقيم قرية سقارة، إثر سقوطها من علو في ظروف غامضة، ونقلت إلى المستشفى للعلاج.

الفحص المبدئي أظهر إصابة الطالبة باشتباه كسر بالحوض والفقرات القطنية وجرح قطعي بالرأس وتحرر المحضر اللازم.