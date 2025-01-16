نصب وأعمال سحر وشعوذة.. نهاية "دجال الوايلي" في قبضة مباحث الآداب

كتب - علاء عمران:

نجح ضابط مباحث الآداب، في ضبط دجال؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهام ضحاياه بقدرته على العلاج الروحاني والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة وبحوزته "الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل –هاتفان محمول "بفحصهما فنياً" تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.