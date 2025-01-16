إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة في السلام

كتب- عاطف مراد:

قررت النيابة العامة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة، بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "م. ع"، 23 سنة، عاطل، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش، المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري بندقية خرطوش، والطلقات كلا منهما كامل وسليم وصالح للاستعمال.