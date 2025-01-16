الاستئناف تؤيد إعدام قاتل طليقته بالأزبكية

كتب- أحمد عادل

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برفض استئناف المتهم بقتل طيلقته في الأزبكية على حكم إعدامه، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات أول درجة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قاتل طليقته"، لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه.

وكانت قضت محكمة جنايات أول درجة، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها وبعد آخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامه بقتل طليقته في منطقة الأزبكية.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهم قام بشراء سلاح أبيض "سكين" واحتفظ به في محل عمله حتى حدد المكان والزمان لتنفيذ جريمته، في المكان الذي يعلم ويتيقن مسبقًا أن المجني عليها دأبت على المرور فيه لاستجداء المارة وأصحاب المحلات.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ظل جالسًا على مقهى بالقرب من المكان الذي اعتادت المجني عليها المرور منه وبحوزته السلاح، وبمجرد رؤيته للمجني عليها قطع عليها طريقها، وأثناء عتابه لها على ما قامت به وتركها للمسكن وأخذت كافة المنقولات والأثاث منه، أخرج سلاحه وانهال عليها طعنًا في كافة أنحاء جسدها، فسقطت أرضًا، واستمر في توجيه الطعنات لها ولم يتركها حتى تيقن من وفاتها.