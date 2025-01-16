جثة مكبلة في السرير.. كيف أنهت "منى" حياة نجلها بمساعدة شقيقه الأصغر بالمعصرة؟

كتب- أحمد عادل:

داخل حي المعصرة، تجردت "منى" من مشاعر الأمومة، واشتركت مع نجلها الأصغر في جريمة بشعة، حيث أقدما معًا على قتل ابنها الأكبر بـ"عصا خشبية".

عاش "محمد" صاحب الـ31 عامًا، حياة أسرية مريرة بين من كان يظنهم عونًا وسندًا بسبب الخلافات المستمرة، وفي يوم نشبت مشادة كلامية بينه وبين والدته وانحاز شقيقه الأصغر إلى والدته، وهدد المجني عليه بالقتل.

سرعان ما تصاعدت الأمور، وتحولت المشادة إلى مشاجرة، اعتدت خلالها الأم على ابنها بـ"عصا خشبية"، وبمساعدة نجلها الأصغر، قاما بتكبيل يديه وقدميه بقطع قماشية، وانهالا عليه بالضرب، محدثين ما به من جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسد، أدت لإصابته نزيف داخلي أودى بحياته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة، حيث أفادت إحدى الجارات، التي اكتشفت الجريمة، بأنها سمعت استغاثة المجني عليه وتهديد شقيقه له بالقتل، وبعد مرور ساعات قررت الاطمئنان عليه، وأبصرته ممددًا على سريره مكبل اليد والقدم.

وأوضحت الشاهدة أن المتهم الثاني، "يوسف ش."، أحضر دراجة نارية "توكتوك" بهدف التخلص من جثة شقيقه بعيدًا عن المنزل، ما دفعها لإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث عثرت على جثة المجني عليه مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وبإجراء التحريات تبين أن الأم وشقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وتم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين، "منى ك." و"يوسف ش."، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بقتل نجل الأولى وشقيق الثاني.

من جانبها قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى جلسة 3 مارس المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة.