قرار قضائي بشأن طالبين متهمين بقتل صديقهما في إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الطفل بالجيزة، اليوم الخميس، محاكمة طالبين بتهمة قتل صديقهما بعد ربطه بحبل والتعدي عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة، وذلك إلى جلسة يوم 23 يناير، لتعديل قيد وصف القضية من "قتل خطأ" إلى "ضرب أدى إلى الموت".

بدورهما، برر المتهمان جريمتهما بالقول: "كنا بنصور مشاهد لفيديوهات عنف للتيك توك، والمجني عليه هو اللي طلب مننا نربطه بالحبل علشان يبان إنها مشاهد حقيقية".

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثة المجني عليه مصطفى. ش (15 عامًا)، طالب في الصف الأول الثانوي، والذي تبين إصابته بآثار إحمرار على يديه وقدميه، بالإضافة إلى صفعات وسحجات على وجهه.

وأظهرت التحريات أن المتهمين، "إياد. م" 15 عامًا، و"محمود. ش" 15 عامًا، هما من ارتكبا الواقعة أثناء مزاح بين الأصدقاء داخل محل الفراشة، حيث قاما بتكبيل يديه وقدميه بحبل والاعتداء عليه بالصفع على وجهه، وبعد أن حاول الضحية فك قيوده، سقط على الأرض وتوفي على الفور. وعندما عاد المتهمان إلى المكان، اكتشفا سقوطه فقاما بفك قيوده ونقلوه إلى المستشفى، لكنه وصل متوفى.

تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.