غلق 143 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من غلق 143 محلًا في مختلف أنحاء الجمهورية خلال 24 ساعة، لعدم التزامهم بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بتنفيذ القرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يستمر تنفيذ القرار بهدف المحافظة على استهلاك الطاقة في إطار الإجراءات الحكومية لضمان التوفير في الكهرباء والحد من هدرها.