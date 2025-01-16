أجهزة الأمن تضبط 156 سلاحًا ناريًا وتنفذ 84879 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 156 قطعة سلاح ناري بحوزة 138 متهما في مختلف الأماكن، بالإضافة إلى تنفيذ 84879 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 368 قضية مخدرات. كما تم القبض على 16 متهما هاربا، و21 متهما في قضايا بلطجة، فضلاً عن ضبط 251 دراجة نارية مخالفة و22715 مخالفة مرورية.

وفي إطار التفتيش على الطرق السريعة، تم فحص 69 سائقًا للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين أن 10 منهم كانوا إيجابيين.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لضبط الخارجين على القانون ومكافحة أعمال البلطجة، بهدف إحكام السيطرة الأمنية في جميع أنحاء الجمهورية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق