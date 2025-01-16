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الحبس سنة لعاطلين بتهمة سرقة سيارة في القاهرة الجديدة

11:52 ص الخميس 16 يناير 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، عاطلين بالحبس سنة مع النفاذ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع؛ لقيامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص، وبحوزتهما مفك حديدي.
واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وتصرفهما في السيارة بالبيع لدى عميلهما سيئ النية تم ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تهمة سرقة سيارة سرقة سيارة محكمة جنح القاهرة الجديدة
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