لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سائق مقطورة يُعرض المواطنين للخطر على الدائري والأمن يكشف تفاصيل الواقعة

11:48 ص الخميس 16 يناير 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سائق سيارة نقل يرفع صندوق المقطورة الخاص بسيارته على جانبه أثناء السير على الطريق الدائري بمنطقة المرج بالقاهرة، مما عرّض حياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، واتضح انتهاء تصريح تسيير المقطورة الخاصة به. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الذي تم توثيقه بالفيديو.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

سائق مقطورة المرج مركز شرطة زفتى الغربية الطريق الدائري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استجابة فورية من الداخلية لطلب استخراج بطاقة الرقم القومي لشخص من ذوي الهمم

إعلان

إعلان