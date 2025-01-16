سائق مقطورة يُعرض المواطنين للخطر على الدائري والأمن يكشف تفاصيل الواقعة

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سائق سيارة نقل يرفع صندوق المقطورة الخاص بسيارته على جانبه أثناء السير على الطريق الدائري بمنطقة المرج بالقاهرة، مما عرّض حياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، واتضح انتهاء تصريح تسيير المقطورة الخاصة به. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الذي تم توثيقه بالفيديو.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.