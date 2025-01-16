ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة احتالت على المواطنين بتنظيم رحلات وهمية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الشركات السياحية بدون ترخيص لاحتيالها على المواطنين بتنظيم رحلات وهمية والنصب عليهم.

وأسفرت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن كشف 5 شركات غير مرخصة، تورطت في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات سياحية مختلفة، مع الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإيهام بأنها شركات مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المسؤولين عن إدارة تلك الشركات، وعُثر داخل مقراتها على جوازات وتصاريح سفر، تأشيرات، برامج رحلات دينية، ومجموعة من أوراق الدعاية للشركات. وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.