عطل في فرامل "التريلا".. التحريات تكشف تفاصيل حادث أوسطي حلوان

كتب- أحمد عادل:

أكدت التحريات الآولية، في حادث تصادم "تريلا" و"أتوبيس" وعدد من السيارات على طريق أوسطي حلوان، أن السبب وراء الحادث هي السرعة الزائدة وعطل في فرامل سيارة النقل الثقيل.

وحصل "مصراوي" على الصور الأولى لحادث طريق الأوسطي المروع، الذي وقع بين "تريلا" وأتوبيس وعدد من السيارات، وأسفر عن حصيلة أولية تضم 4 جثث حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين، ولا يزال الحصر جارٍ لأعداد الضحايا.

الصور الأولية للحادث أظهرت مأساة كبيرة على الطريق، حيث تجاوزت "المقطورة" حاجز الرصيف وظلت معلقة على سور أحد المشاريع على جانبي الطريق، بينما تحول الأتوبيس إلى ركام نتيجة التصادم القوي الذي وقع بين عشرات السيارات على الطريق عصر اليوم.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين حتى الآن، فيما لا يزال العمل جاريًا لتسيير حركة المرور بمحيط الحادث.

15 صورة ترصد حادث الطريق الأوسطي المروع

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