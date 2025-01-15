لرد هيئة المحكمة.. تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة "هالة صدقي"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات نظر البلاغ المقدم من الفنانة "هالة صدقي"، والتي تتهم فيه مساعدتها "حسنة" بالتشهير، إلى جلسة 22 يناير، الجاري لإتخاذ إجراءات رد هيئة الدائرة.

وادعى شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، مدنيًا بمبلغ 500 ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت للفنانة، حيث قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة إحالة القضية رقم 13623 لعام 2024 إلى محكمة جنح العمرانية بتهم التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

جاء ذلك بعد أن استكملت النيابة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال الضابط القائم بالتحريات، والتي أكدت تورط المتهمة في الوقائع المنسوبة إليها. كما استجوبت النيابة المتهمة، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشفت 10 ساعات من التحقيقات التي باشرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة عن تفاصيل تعرض الفنانة هالة صدقي للتهديد والابتزاز والتشهير من قِبل مساعدتها، التي ادعت أن "صدقي" استولت على أموال تخصها ضمن جائزة برنامج الخير "شكراً مليون".

توجهت الفنانة هالة صدقي برفقة محاميها المستشار شريف حافظ إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية للإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها، المقيد برقم 607 لعام 2024 ضمن عرائض النيابة الكلية ضد مساعدتها "حسنية".

وجاء البلاغ بعد أن قامت "حسنية" بنشر اتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت فيها أن "صدقي" استولت على أموال مخصصة لها من برنامج خيري، وهي مزاعم نفتها الفنانة مؤكدة عدم صحتها.

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، خلال أربع ساعات، إلى أقوال الفنانة هالة صدقي، حيث أوضحت أن الأزمة بدأت بعد تعاقدها مع شركة إماراتية في مارس الماضي للمشاركة في برنامج "شكرًا مليون"، الذي قدم لها جائزة بقيمة 150 ألف ريال سعودي، وطلبت منها تخصيص جزء منها، وقدره 50 ألف ريال سعودي، لشخص آخر. قالت الفنانة هالة صدقي إنها رغبت في التبرع بمبلغ الجائزة التي حصلت عليها من برنامج "شكرًا مليون" لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، لكن الشركة المنتجة اشترطت أن يتم التبرع لأشخاص وليس مؤسسات.