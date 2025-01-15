15 صورة ترصد حادث الطريق الأوسطي المروع



كتب- رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لحادث طريق الأوسطي المروع، الذي وقع بين "تريلا" وأتوبيس وعدد من السيارات، وأسفر عن حصيلة أولية تضم 4 جثث حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين، ولا يزال الحصر جارٍ لأعداد الضحايا.

الصور الأولية للحادث أظهرت مأساة كبيرة على الطريق، حيث تجاوزت "المقطورة" حاجز الرصيف وظلت معلقة على سور أحد المشاريع على جانبي الطريق، بينما تحول الأتوبيس إلى ركام نتيجة التصادم القوي الذي وقع بين عشرات السيارات على الطريق عصر اليوم.

الحادث المأساوي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين حتى الآن، فيما لا يزال العمل جاريًا لاستخراج المصابين والضحايا من بين حطام السيارات.

تلقت إدارة غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم كبير على طريق دائري الأوسطي بحلوان، بالقرب من نزلة المعصرة، بين "تريلا" محملة بمواد بناء (أسمنت) وأتوبيس وعدد من السيارات، ووجود ضحايا ومصابين.

عززت قوات الحماية المدنية الموقع بعشرات سيارات الإسعاف، وتبين من معاينة الشرطة مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء الحادث.

وجارٍ نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثامين الضحايا بثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن عقب توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان أسباب الوفاة.

دفعت قوات الشرطة بلودر وونش لرفع حطام الحادث، فيما انتشرت قوات المرور لتيسير حركة السيارات بعد توقف الطريق جراء وقوع الحادث.

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