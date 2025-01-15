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تريلا محملة بالأسمنت تدهس 8 أشخاص في حادث مروع على الأوسطي

04:48 م الأربعاء 15 يناير 2025
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كتب - رمضان يونس:

شهد طريق دائري الأوسطي بالقرب من نزلة المعصرة بالقاهرة حادث تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا محملة بمواد بناء "أسمنت"، وعدد من السيارات على الطريق.

وأسفر الحادث المأساوي عن مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر التصادم المروع على الطريق.

تلقت إدارة غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم كبير على طريق دائري الأوسطي بحلوان، بالقرب من نزلة المعصرة، ووجود ضحايا ومصابين.

وعززت قوات الحماية المدنية بعشرات سيارات الإسعاف، وتبين من معاينة الشرطة مصرع 4 وإصابة 4 آخرين جراء الحادث.

وجارٍ نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثامين الضحايا بثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن عقب توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان أسباب الوفاة.

ودفعت قوات الشرطة بأوناش لرفع حطام الحادث، فيما انتشرت قوات المرور لتيسير حركة السيارات عقب توقف الطريق جراء وقوع الحادث.

حادث الطريق الاوسطي تريلا محملة بالأسمنت طريق دائري الأوسطي حادث تصادم
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