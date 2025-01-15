قضية مستهلكي الغاز.. إلغاء حكم حبس مجدي راسخ وانقضاء الدعوى بالتصالح

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة، بانقضاء دعوى رجل الأعمال مجدي راسخ بالتصالح، في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة بالسجن 10 سنوات، لإدانتهما بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول من قيمة الغاز المحصل من المستهلكين.

وقرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، حيث أظهرت التحقيقات أن مجدي راسخ وآخرين، بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس" والممثلين القانونيين لها، أخلوا عمدًا بالتزاماتهم الواردة في عقد المقاولة المبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول.

وتضمنت الاتهامات امتناع المتهمين عن توريد مبالغ مالية مستحقة للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من 2010 إلى 2019. وبلغ إجمالي المبالغ غير الموردة 969.6 مليون جنيه و 725.9 ألف دولار.

وأوضحت التحقيقات أن راسخ امتنع عن توريد 73.8 مليون جنيه و 633.8 ألف دولار خلال فترة رئاسته للشركة، بينما امتنع أحد المتهمين الآخرين (متوفى) عن توريد 180.1 مليون جنيه و944.8 ألف دولار.