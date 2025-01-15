قرار قضائي بشأن اتهام لاعب المنتخب السابق علي غزال في قضية النصب

للمرة الثانية.. الإعدام شنقًا للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حجز الحكم على اللاعب "علي غزال" لاعب منتخب مصر السابق، في الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، لجلسة 29 يناير.

كما قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة ضده في عدد 3 شيكات بدون رصيد.

وخلال الجلسة استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، لمرافعة دفاع لاعب منتخب مصر السابق "علي غزال"، في جلسة نظر معارضته على أحكام صادرة غيابيًا ضده، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الأشخاص في مبالغ مالية.

ودفع المحامي معتز نور الدين، دفاع "علي غزال"، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء أركان جريمة النصب المادي والمعنوي بسبب تركه للشركة منذ أكثر من 6 أشهر.

كما دفع ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي لعدم جديتها، وأكد عدم تلقى موكله مبالغ مالية أو توقيع أي شيكات، وأشار إلى أن أموال المجني عليهم هي التي تم استلامها من المتهم الأول.