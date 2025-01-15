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قرار قضائي بشأن اتهام لاعب المنتخب السابق علي غزال في قضية النصب

02:49 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    على غزال وزوجتة مريم حسن
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    علي غزال (5)
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    علي غزال (6)
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    علي غزال
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    علي غزال لاعب منتخب مصر السابق
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    علي غزال (1)
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    علي غزال (2)
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حكايات الحب والانفصال في حياة على غزال
  • عرض 28 صورة
    حفل زفاف على غزال على زوجته الثانية مريم حسن
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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حجز الحكم على اللاعب "علي غزال" لاعب منتخب مصر السابق، في الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، لجلسة 29 يناير.

كما قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة ضده في عدد 3 شيكات بدون رصيد.

وخلال الجلسة استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، لمرافعة دفاع لاعب منتخب مصر السابق "علي غزال"، في جلسة نظر معارضته على أحكام صادرة غيابيًا ضده، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الأشخاص في مبالغ مالية.

ودفع المحامي معتز نور الدين، دفاع "علي غزال"، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء أركان جريمة النصب المادي والمعنوي بسبب تركه للشركة منذ أكثر من 6 أشهر.

كما دفع ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي لعدم جديتها، وأكد عدم تلقى موكله مبالغ مالية أو توقيع أي شيكات، وأشار إلى أن أموال المجني عليهم هي التي تم استلامها من المتهم الأول.

علي غزال شيكات بدون رصيد النصب والاحتيال
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