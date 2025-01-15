دفاع ضحايا "علي غزال": يطالب بتعديل القيد والوصف من النصب إلى غسيل الأموال

كتب- أحمد عادل

استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، لمرافعة دفاع ضحايا اللاعب "على غزال"، في قضية اتهامه بالنصب على عدة أشخاص في مبالغ مالية بزعم استثمارها.

وطالب دفاع ضحايا اللاعب "علي غزال"، بإعادة القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتعديل القيد والوصف للقضية من النصب إلى غسيل الأموال.

ووجهت النيابة العامة إلى علي غزال اتهامات بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، بالإضافة إلى إصدار شيكات دون رصيد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على لاعب منتخب مصر السابق عقب صدور 26 حكمًا غيابيًا ضده، بينها قضايا تبديد وإيصالات أمانة.

استمعت النيابة لأقوال المتهم، الذي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بعد انتهاء التحقيقات، وتم تحديد جلسة 15 يناير الجاري للنظر في المعارضة المقدمة من اللاعب.

وأفاد محامي بعض المجني عليهم أن علي غزال متهم بالاحتيال على المواطنين، عن طريق إيهامهم بصفقات لاستيراد هواتف محمولة من أوروبا، حيث استولى على أموالهم وحرر شيكات دون رصيد، وأكد أن البلاغات شملت حالات لعدد من لاعبي كرة القدم وشخصيات أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم بعد تلقي عدة بلاغات تفيد بامتناعه عن تسديد أرباح مستحقة للمجني عليهم من استثمارات مزعومة في شركة للاستيراد والتصدير، وأظهرت التحريات عدم التزامه بسداد هذه الأرباح، مما أدى إلى تصاعد الشكاوى وإصدار الأحكام القضائية بحقه.