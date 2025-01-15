في معركة ناهيا البلد .. الجنايات تقضي بإعدام "عامل كرداسة" و٤ آخرين بالمؤبد

كتب - رمضان يونس:

أصدرت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل سيدجبر، حكمها بمعاقبة "سعد.م" بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامه بقتل عامل رمًيا بالرصاص أثناء ذهابه للعمل في ناهيا بكرداسة بالجيزة.

وتضمن القرار؛ أولا:حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقًا للمتهم الأول "سعد.م.م" وذلك بعدما أبدى فضيلة مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي في إعدامه.

ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني وحتي الخامس بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب و إبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صالح ورأفت عبد التواب.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 15203 لسنة 2023 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 5937 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة؛ أن المتهمين"سعد.م" و "أحمد.م"، و " عبد العزيز .ح"، و" حسن .م"، و"سعد .خ"، قتلوا المجني عليه "عمرو جميل"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأن رسموا مخططا واعدوا أسلحة نارية "فرد خرطوش" وتربصوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفا مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول"سعد"، عيارا ناريا صوبه محدث إصابته قاصدًا قتله حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزره حال إحرازهم لأسلحة نارية و بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة في تحقيقات القضية للمتهمين، حيازة وإحراز 4 أسلحة نارية غير مششخنة و 7 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الإتهام السابق؛ وسلاح أبيض "مطواة" وسلسلة حديد، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات القضية، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "أحمد ناصر"،و "ناصر السيد"، و "عمرو سمير"، و"محمد عادل" بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم بفرض السطوة عليهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ومصطحبين حيوانات خطرة "كلبين" مهددين إياهم بهم وأطلقوا عدة أعيرة نارية مما ألقي الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن تقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليه "عمرو" أثبت أن الإصابات الموصوفة بالكشف الظاهري أعلى الفخذ الأيسر، هي إصابات نارية رشية حيوية حديثة حدثت نتيجة إطلاق مقذوفات رشيه "خرطوش" يقارب نحو 3 أمتار، مما تسببت في حدوث تهتك بالعضلات والأوعية الدموية الرئيسية ونزيف دموي إصابي غزير، وعزي نتيجة الوفاة إلى حدوث إصابات رشية بالفخذ الأيسر.