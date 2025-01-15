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بعد انقضاء مدة حبسه.. الإفراح عن "كراون مشاكل" من قسم حدائق القبة

01:39 م الأربعاء 15 يناير 2025

كروان مشاكل

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كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عن البلوجر الشهير كروان مشاكل من الحبس، بعد قضائه شهرًا في السجن على خلفية قضية حيازة سلاح أبيض، والتي تم التحقيق فيها بقسم شرطة حدائق القبة. تم ذلك بعد التأكد من عدم وجود أي أحكام قضائية أخرى ضده.

وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة قد أيدت في وقت سابق حكم حبس كروان مشاكل لمدة 3 أشهر في قضية تهديد محامي بالخطف.

كروان مشاكل الإفراج عن البلوجر كروان مشاكل حيازة سلاح أبيض
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