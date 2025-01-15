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الداخلية تضبط 42 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

01:13 م الأربعاء 15 يناير 2025

مخالفات مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:


واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 42,043 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

وتضمنت المخالفات المضبوطة: 650 مخالفة سير بدون تراخيص، و26 دراجة نارية مخالفة، و28,815 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و17 مخالفة موقف عشوائي، و1,038 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

مخالفة مرورية المرور المحاور
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