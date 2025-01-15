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ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية

01:06 م الأربعاء 15 يناير 2025

ضبط متهم- أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية من ضبط شخص تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتزييف الأختام، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هويته.

وكان المتهم يقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ولديه معلومات جنائية سابقة. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطه وبحوزته أجهزة تُستخدم في التزوير، وأكلاشيهات مزيفة، وأختام تحمل شعار الجمهورية.

كما تم العثور على هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية ناتجة عن نشاطه المشبوه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تزوير المحررات الرسمية ضبط شخص تزييف الأختام
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