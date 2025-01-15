حملات أمنية شاملة تضبط مخدرات وأسلحة غير مرخصة في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة ضد حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

في مديرية أمن أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و6 كيلو جرام من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين والشابو بحوزة 5 متهمين، 2 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري غير مرخص، تشمل بندقيتين آليتين، وبندقيتين خرطوش، وفرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة، فضلاً عن تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في مديرية أمن دمياط، فقد تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط أكثر من 15 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و14 كيلو جرام من مخدر البانجو، و7 كيلو جرام من الحشيش، بالإضافة إلى كميات من الهيروين والأقراص المخدرة.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أسلحة فردية بحوزة 5 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعتين وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.