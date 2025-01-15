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ضبط طالب بالقاهرة بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر

12:58 م الأربعاء 15 يناير 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب يدير محلًا لبيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر في منطقة عابدين.

وضُبط خلال الحملة بحوزته على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية التي لا تحمل أي بيانات تشير إلى مصدرها.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلًا الطلب المتزايد على المستلزمات الطبية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مديرية أمن القاهرة المستلزمات الطبية منطقة عابدين
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