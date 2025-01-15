الداخلية تضبط 143 مخالفة لمحلات مخالفة لخطة ترشيد الكهرباء

كتب- علاء عمران:

في إطار جهود وزارة الداخلية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة استهدفت المحلات التجارية على مستوى المحافظات.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 143 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق في الأوقات المحددة، مما يعكس التزام الوزارة بتطبيق التدابير اللازمة لتحقيق أهداف خطة الدولة لتوفير الطاقة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.