رباب تطلب خلع زوجها: "مش عاوز ياكل من إيدي"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "رباب. س"، 32 سنة، ربة منزل، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مطالبة بالانفصال عن زوجها بسبب معاناته من وسواس قهري دفعه للشك فيها بشكل غير مبرر.

وأوضحت الزوجة أن زوجها يعاني من خوف دائم وغير منطقي من أن تحاول إيذاءه، لدرجة أنه يرفض تناول الطعام الذي تعدّه له، متهمًا إياها بمحاولة تسميمه.

وقالت "رباب" في دعواها: "منذ زواجنا، وأنا ألاحظ عليه تصرفات غريبة، لكنه كان يحاول إخفاء الأمر. مع الوقت، بدأ يرفض أكل أي طعام من يدي".

وأضافت: "كان يراقبني باستمرار كأنه يتوقع مني فعل شيء ضده. حاولت مساعدته وعرضت عليه الذهاب إلى طبيب نفسي، لكنه رفض. حاولت التأقلم مع طريقته، لكنني شعرت بالاشمئزاز منها".

وأشارت "رباب" إلى أن محاولاتها لإصلاح الوضع باءت بالفشل، مما دفعها إلى اتخاذ قرار إنهاء العلاقة الزوجية. حاولت إنهاء الأمر بالود، لكنه تهرب.

تختتم الزوجة: "العيش مع شخص يتهمك باستمرار بأشياء غير منطقية أصبح أمرًا لا يُطاق، خاصة مع رفضه لأي نوع من العلاج. هربت إلى بيت أهلي وحاولت إنهاء الوضع نهائيًا، لكنه رفض".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى خلع ضده، التي حملت رقم 537 لسنة 2024. وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.