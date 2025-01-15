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الداخلية تكشف مخطط شركات وهمية للاحتيال على المواطنين

12:08 م الأربعاء 15 يناير 2025

حملة أمنية

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص". جاء ذلك تحسبًا لقيام تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وكشفت تحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" عن تورط 4 شركات غير مرخصة في النصب على المواطنين، حيث استولت على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية، مع الترويج لنشاطها الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر بداخلها على أكلاشيه، وتأشيرات لرحلات دينية، وبرامج رحلات، وإعلانات للشركات على مواقع التواصل، بالإضافة إلى إيصالات استلام نقدية.

حملات امنية وزارة الداخلية الاحتيال على المواطنين
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