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ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

11:46 ص الأربعاء 15 يناير 2025

العملات الأجنبية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.

تأتي هذه الجهود في إطار استمرار الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

العملات الأجنبية مكافحة جرائم الأموال العامة قضايا اتجار في العملة
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