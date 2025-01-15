بندقيتان بلاستيكيتان وكاميرا خفية.. القصة الكاملة لعصابة الطلبة في سطو تمثيلي بالعبور

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على عصابة الطلبة المتورطة في واقعة السطو المسلح على سيارة بمدينة العبور.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من قسم شرطة أول العبور يفيد بقيام شخصين باستيقاف سيارة أثناء سيرها في إحدى الطرق المتاخمة للمنطقة الصحراوية بدائرة القسم، واحتجاز ركابها الأربعة تحت تهديد السلاح.

أسفرت جهود البحث والتحري عن ضبط مرتكبي الواقعة، وهم خمسة طلاب وعاطل، جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكي تم تحديدها وضبطها. وبتفتيشهم، عُثر بحوزة اثنين منهم على بندقيتين بلاستيكيتين.

بمواجهة المتهمين، أقر مالك السيارة بأن الواقعة كانت جزءًا من تصوير مشاهد تمثيلية، بهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وأكد باقي المتهمين صحة هذه الأقوال، مشيرين إلى اشتراكهم في تصوير المشاهد المفبركة التي تضمنت اختلاق واقعة اختطاف ركاب السيارة تحت تهديد السلاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.