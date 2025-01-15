للتعامل مع الشبورة والأمطار.. تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات

كتب- علاء عمران:

أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين إتباع تعليمات رجال المرور، واتخاذ إجراءات القيادة الأمنة في التعامل مع الشبورة المائية والأمطار حرصا على سلامتهم.

جاء ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الارصاد الجوية من المتغيرات وحالة الطقس.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تنويه عاجل أصدرته مساء الثلاثاء، من الشبورة الجوية اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في البيان: اعتبارًا من الأربعاء ١٥ يناير حتى الخميس ١٦ يناير، من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة: يُرجى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من تأثير الظواهر الجوية المتوقعة.