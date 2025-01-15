محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة التشهير اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة "حسنية.ع.ع.ع"، مساعدة الفنانة هالة صدقي، المتهمة بتهديدها والسبّ والقذف.

بدأت القضية عندما تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ ضد مساعدتها السابقة، تتهمها بتهديدها شفاهيًا عبر وسطاء لإجبارها على عودتها للعمل معها، كما تضمن البلاغ اتهامات أخرى، أبرزها القذف العلني والتشهير باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت تورط المتهمة في إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإساءة لسمعة هالة صدقي ونشر ادعاءات مسيئة بحقها.

كما تضمنت التحقيقات أدلة مرئية قدمتها المجني عليها، من بينها مقاطع فيديو مسجلة على "فلاشة"، ومستندات توثق التهديدات والإساءات.

واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمة إلى المحاكمة إلى مواد من قانون العقوبات وقوانين تقنية المعلومات. ووصفت النيابة تلك الأفعال بأنها جرائم تهدف إلى النيل من سمعة الفنانة وإرهابها نفسيًا ومهنيًا.