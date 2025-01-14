مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما؛ إثر مداهمة أمنية لأحد الأوكار بمنطقة إمبابة مساء الثلاثاء.

وردت معلومات لضباط المباحث الجنائية باتخاذ مسجلين خطرًا منطقة إمبابة وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي ظنًا أنهما في مأمن بعيد عن ملاحقة الشرطة.

عناصر الشرطة السرية رصدت نشاط البؤرة الإجرامية وأعدت تقريرًا مفصلا عن عددهم وتسليحهم ليوجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بمداهمة الوكر.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تحركت مأمورية من ضباط قطاع الشمال بالتنسيق مع الأمن العام ولدى اقتراب القوات من الوكر بشارع المطار، بادر العناصر الإجرامية بإطلاق النار صوبهم.

تبادل لإطلاق النار استمر دقائق قبل أن يحكم رجال المباحث قبضتهم على المشهد، مما أسفر عن مصرع متهمين اثنين بجوارهما سلاحني ناررين وكمية من الذخيرة.