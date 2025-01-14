الداخلية تكشف نشاط عصابة لسرقة السولار في الجيزة والقليوبية

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواد البترولية بالجيزة والقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (8 أشخاص – مُقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواد البترولية بأسلوب الكسر وتركيب المحابس على خطوط البترول بنطاق محافظة الإسماعيلية ونقل المواد البترولية المستولى عليها بسيارات نقل مجهزة وتفريغها بمخزنين بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية.

بتقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (٣١ طن سولار- 8 سيارات مُستخدمة فى عمليات سرقة ونقل المواد البترولية - ٢ كبسولة مثبتتان بخطوط المواد البترولية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى - بندقية آلية – طبنجة).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.